В Казани зафиксировали новый температурный рекорд

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В понедельник, 28 июня, в Казани зафиксировали новый температурный рекорд.
В Казани зафиксировали новый температурный рекорд
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

Метеостанция «Казань-Сокол» зарегистрировала температуру воздуха +35,6 °С.

Предыдущий абсолютный максимум был зафиксирован в городе в 1939 и 2010 годах — +35,4 °С.

В республике объявлено штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой. Днём 29 июня местами ожидается до +37 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Пермском крае.

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