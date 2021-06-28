Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Пермском крае

В Пермском крае ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

Как отмечается, до 29 июня в крае будет переменная облачность, местами возможны кратковременный дождь и гроза.

При грозах не исключены порывы ветра до 15—20 м/с.

Местами утром и ночью прогнозируется туман.

Аномальная погода ожидается и в Самарской области.

Так, 29 и 30 июня в регионе может установиться жара до +38 °С, передаёт sova.info со ссылкой на Приволжский УГМС.

Местами в области прогнозируется гроза, усиление южного ветра до 15—20 м/с, град.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе может установиться жара до +29 °С, а с середины недели в регионе ожидаются дожди и грозы.