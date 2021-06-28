Синоптики прогнозируют дожди и грозы в ХМАО

В Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), по прогнозам синоптиков, придёт жара до +29 °С, а с середины недели в регионе ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные гидрометцентра региона.

«Температура 29 июня днём — +18...+23 °С, по юго-западу — +24...+29 °С. 30 июня днём — +24...+29 °С, по северным и восточным районам — +18...+23 °С», — говорится в тексте.

Всю неделю синоптики прогнозируют дожди, с 1 июля ожидаются грозы.

В Сургуте потепление до +31 °С ожидается к концу недели.

В Нижневартовске средняя температура составит +22...+25 °С, в субботу, 3 июля, — до +29 °С.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.