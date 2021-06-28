Метеоролог рассказал о погоде в регионах России в ближайшие дни

Ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский рассказал о погоде в регионах России в ближайшие дни.

«Стояла аномально жаркая погода, особенно в Санкт-Петербурге при влажном воздухе. Но сейчас ситуация меняется. Во-первых, на европейской территории России ощущается снижение температуры из-за смены воздушных масс. То есть очаг аномально жаркой погоды смещается на восток в сторону Поволжья и Урала», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, по всему Поволжью 29 и 30 июня сохранится высокая температура воздуха, например в Татарстане во вторник будет до +37 °С.

В Крыму и Краснодарском крае ожидается +25...+30 °С.

«Атмосферное давление там будет расти, а значит, дожди не будут большой проблемой для отдыхающих и жителей данных регионов», — отметил Милославский.

Он также сообщил, что на большую часть России наступает циклон, несущий с собой обильные осадки, грозы, порывистый ветер и град.

«Особенно сильно данный циклон коснётся жителей Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, а также Центральной России», — уточнил метеоролог.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по глобальному потеплению в России.