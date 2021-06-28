Синоптик прокомментировал ливень в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков прокомментировал ливень в Москве и Московской области.

«Я занимаюсь погодой 40 лет. Говорить о том, что это исключительное явление, я не могу. Вода в Москве-реке доходила до уровня Кремлёвской стены в начале прошлого века, например. Представляете? И такие вещи бывали», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, это нельзя считать свидетельством какого-то изменения климата.

Синенков также напомнил, что показатели месячной нормы осадков пересматриваются каждые 30 лет. Отклонение от предыдущего показателя обычно не превышает 2—3 мм и не может говорить о глобальных климатических изменениях. Нынешняя норма для июня составляет 80 мм.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по глобальному потеплению в России.