В Краснодарском крае выпустили штормовое предупреждение

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Гидрометцентр прогнозирует 28—29 июня облачность и кратковременные дожди с грозами в Краснодарском крае.
В Краснодарском крае выпустили штормовое предупреждение
  • Pixabay

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В Краснодаре днём 28 июня воздух прогреется до +30 °С, ночью температура опустится до +18 °С.

Синоптики обещают грозу, а 29 июня — сильный дождь в отдельных регионах края.

Ветер 5—10 м/c, днём местами порывы до 14 м/c. Ночью и утром возможен туман.

Также 28 июня по всему краю, кроме Сочи, действует штормовое предупреждение. Ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/c.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Тюменской области ожидается аномальная жара.

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