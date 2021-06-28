В Краснодарском крае выпустили штормовое предупреждение

Гидрометцентр прогнозирует 28—29 июня облачность и кратковременные дожди с грозами в Краснодарском крае.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В Краснодаре днём 28 июня воздух прогреется до +30 °С, ночью температура опустится до +18 °С.

Синоптики обещают грозу, а 29 июня — сильный дождь в отдельных регионах края.

Ветер 5—10 м/c, днём местами порывы до 14 м/c. Ночью и утром возможен туман.

Также 28 июня по всему краю, кроме Сочи, действует штормовое предупреждение. Ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/c.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Тюменской области ожидается аномальная жара.