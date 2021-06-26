В Крыму 26 июня ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер

Сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром ожидается в субботу, 26 июня, на территории Крыма.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днём и до конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15—20 м/с», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, возможность возникновения происшествий в акваториях Чёрного и Азовского морей, а также Керченского пролива.

Рекомендовано воздержаться от выхода на набережные, в море и горно-лесную местность.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов поручил в сжатые сроки восстановить инфраструктуру пострадавших от подтопления городов и районов полуострова.