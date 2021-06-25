Метеоролог рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни

Заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

«Такой жары, как когда мы пять дней подряд обновляли рекорды, не будет. Изменения будут плавные, и погода останется благоприятной. Нет причин для резкого изменения погоды», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, антициклон постепенно уходит на восток.

Как отметил Куткевич, ожидается переменная облачность, а дождей будет немного.

«Температура в ночные часы будет составлять от +15 до +18 °С. Днём — в районе +25 °С. Может быть, ближе к выходным возможно небольшое повышение до +28 °С, но до +30 °С она не дойдёт», — сказал он.

Эксперт добавил, что в целом ожидается благоприятное лето.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по глобальному потеплению в России.