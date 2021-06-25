Синоптики предупредили о граде и усилении ветра до 23 м/с в Татарстане

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в субботу, 26 июня.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Местами возможны грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Локально ожидается шквал до 23 м/с и град.

В субботу и воскресенье ночные температуры составят +17...+23 °С, дневные — +30...+36 °С.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по глобальному потеплению в России.