Синоптики предупредили о граде и усилении ветра до 23 м/с в Татарстане

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в субботу, 26 июня.
Синоптики предупредили о граде и усилении ветра до 23 м/с в Татарстане
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Местами возможны грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Локально ожидается шквал до 23 м/с и град.

В субботу и воскресенье ночные температуры составят +17...+23 °С, дневные — +30...+36 °С.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по глобальному потеплению в России.

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