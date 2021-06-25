Вильфанд рассказал, когда аномальная жара уйдёт из столичного региона

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда аномальная жара уйдёт из столичного региона.
Вильфанд рассказал, когда аномальная жара уйдёт из столичного региона
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«До воскресенья включительно антициклон будет стоять, но всё-таки он будет трансформироваться, разрушаться. Постепенно будет нивелировать к востоку, давление понемножку падает», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, за счёт перемещения антициклона появится вероятность формирования облаков. Как отметил эксперт, в отдельных районах возможны грозы с усилением ветра до 16 м/с, но ливни будут кратковременными и неповсеместными.

Вильфанд прогнозирует, что в понедельник ожидаются более заметные изменения погоды.

«Во-первых, уже кратковременный дождь не местами, а повсеместно. А во вторник антициклон уже уходит на восток, понижение температуры до +24...+29 °С, временами дожди, то есть преимущественно облачная погода», — пояснил он.

Как добавил эксперт, 30 июня ожидается +20...+25 °С, возможны кратковременные дожди.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по глобальному потеплению в России.

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