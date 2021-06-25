В Росгидромете рассказали о причинах появления сухих гроз

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о причинах появления сухих гроз.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что сухие грозы в Москве и Московской области образуются из-за перегрева воздуха.

«Сейчас есть сильный перегрев, воздух поднимается вверх, и наверху образуется облако. То есть характеристика куче-дождевых облаков — они очень высокие, то есть их высота 9, 12, иногда 14 км. В этих облаках образуется воздух», — сказал эксперт.

По его словам, когда происходит движение холодного воздуха на тёплый и наоборот, тёплого на холодный, от этого тоже образуются облака, и вместе с грозой идёт ливень.

«Сегодня это облако образуется из-за перегрева, а дождя может не быть — сухая гроза», — сообщил Цыганков.

Как отметил эксперт, подобные явления довольно редкие, нетипичные для европейской части России.

Со своей стороны, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» сказала, что сухие грозы случаются при очень жаркой погоде.

«То есть воздух настолько раскалён, что влага не долетает до поверхности земли», — пояснила она.

При этом, добавила Паршина, в облаках сталкиваются частицы пыли и капли. Они разнозаряженные, поэтому возникают раскаты грома, а дождя нет.

Ранее сообщалось, что в ГУ МЧС по Москве предупредили о грозе и граде.