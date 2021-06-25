В ГУ МЧС по Москве предупредили о грозе и граде

ГУ МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:30 по 21:00 25 июня местами на территории Москвы ожидается кратковременный дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра — 12—17 м/с», — отмечается в заявлении.

В МЧС рекомендуют водителям транспорта и пешеходам проявлять внимание в связи с ухудшением погоды.

Ранее Гидрометцентр продлил в Москве и Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры.