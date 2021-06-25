В Москве и Подмосковье продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

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Гидрометцентр продлил в Москве и Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры.
В Москве и Подмосковье продлили «оранжевый» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

Об этом говорится на прогностической карте на сайте Гидрометцентра.

«Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — отмечается в заявлении.

Период действия предупреждения в столице и области продлён до 03:00 27 июня. Отмечается, что среднесуточная температура будет выше нормы на 7—10 °С. 

Как ранее сообщала НСН, в Роскачестве дали советы по выбору эффективного солнцезащитного крема.

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