В Москве и Подмосковье продлили «оранжевый» уровень погодной опасности
- РИА Новости
Об этом говорится на прогностической карте на сайте Гидрометцентра.
«Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — отмечается в заявлении.
Период действия предупреждения в столице и области продлён до 03:00 27 июня. Отмечается, что среднесуточная температура будет выше нормы на 7—10 °С.
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