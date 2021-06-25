В Москве отменили Детский культурный форум
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией.
Площадкой форума должна была стать ВДНХ. Как ожидалось, участниками станут около двух тысяч одарённых детей из регионов России и стран СНГ.
Программа включала пленарные дискуссии, сессии, круглые столы, показательные выступления, мастер-классы, экскурсии.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в нескольких городах Крыма из-за коронавируса отменили выпускные.