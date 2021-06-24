В Гидрометцентре рассказали о погоде в европейской части России в июле

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что погода в июле в европейской части России будет теплой.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в европейской части России в июле
  • © Роман Владимиров
  • РИА Новости

«В целом и июль, и август, если речь идёт о европейской территории России, прогнозируются около и выше нормы, то есть тёплыми, но такими же, как апрель, май и июнь, — неоднородными», — рассказал синоптик.

Он напомнил, что в первый день июня в Московской области были заморозки.

«Будут периоды жаркой и сухой погоды, как сейчас. Будут периоды и холодной и дождливой погоды, как в первой декаде. Аналогичная ситуация была и в мае», — заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы ожидает жаркая погода в предстоящие выходные и как минимум до середины следующей недели.

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