«На пять-шесть градусов выше климатической нормы»: синоптики рассказали об аномальной жаре в Москве на выходных

Жителей Москвы ожидает жаркая погода в предстоящие выходные и как минимум до середины следующей недели. Воздух в столице будет прогреваться до отметок +30…+32 °С, что выше климатической нормы на пять-шесть градусов. По словам синоптиков, небольшое понижение температуры и кратковременные осадки можно ожидать в среду, 23 июня. Между тем в МЧС сообщили об усилении контроля за безопасностью на водоёмах в связи с жарой.

В Москве в предстоящие выходные установится жаркая погода, превышающая климатическую норму на пять-шесть градусов. Об этом сообщила RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

«В выходные дни ожидается +30…+32 °С. Погода будет солнечной без осадков. Для метеозависимых людей это, конечно, некомфортная погода. Потому что температура воздуха, во-первых, будет на пять-шесть градусов выше климатической нормы, а во-вторых, для людей в городе температура выше +25 °С уже считается некомфортной», — сказала Позднякова.

По её словам, изменения температурного фона жители столицы могут ожидать к середине следующей недели.

«Температура будет очень высокой и в начале следующей недели. Ожидается также +30…+33 °С. Небольшое понижение температуры и кратковременные дожди в Москве возможны только в середине недели, 23 июня», — добавила она.

В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков констатировал, что в европейскую часть России пришло устойчивое лето.

«Над Москвой стоит антициклон, область высокого давления. И этот антициклон обширный, распространяется практически до Урала. И по его периферии, по северу и по югу проходят фронты с дождями. По Московскому региону и центральному федеральному округу прогнозируется очень жаркая погода. На выходных и вплоть до четверга следующей недели погода будет ясной, без осадков, со слабым ветром», — пояснил собеседник RT.

Горожане в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

РИА Новости

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Говоря о погоде в Санкт-Петербурге, Цыганков заявил, что в этом городе вплоть до среды, 23 июня, будет переменная облачность, но с высокими температурными значениями — ночные температуры в пределах +19…+20 °С, дневные — +28…+30 °С, ветер западный-юго-западный до 4м/с.

В то же время в пресс-службе МЧС России сообщили, что сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам с наступлением жаркой погоды усилили профилактическую работу и контроль за безопасностью на водоёмах.

«С наступлением жаркой погоды спасатели усиливают комплекс надзорных и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха. Проводятся рейды на водоёмах, спасатели и патрульные группы проводят профилактические беседы, раздают отдыхающим на маршрутах своего патрулирования памятки. Особое внимание уделяется детям», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ливень в Крыму

Отметим, что Крымский полуостров столкнулся не с жарой, а обильным выпадением осадков, в результате чего глава Крыма Сергей Аксёнов 17 июня ввёл на всей территории республики режим ЧС регионального масштаба. Почти двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, в частности в Керчи. Всего в Крыму зафиксировано 347 фактов подтопления.

«Под отключение (водоснабжения. — RT) попало около 20 000 человек, из них 3 700 детей. Продолжается работа специалистами филиала «Вода Крыма» по восстановлению водоснабжения. Организован подвоз питьевой воды, задействовано 5 водовозок», — сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по республике Крым 17 июня.

Главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал произошедшее «библейским потопом».

«В выходные об этом будут напоминать эхом локальные дожди, но уже в рамках климатического приличия. Дальше антициклон, который обосновался над Центральной Россией, начнет вытеснять поля облачности и дождевых туч с юга нашей страны. Тогда солнца станет больше и осадки пойдут на убыль», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Утром 18 июня о подтоплениях сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко

«Затоплены все переходы. Водопадная речка вышла из берегов. Самое страшное, что подтапливает хоззону «Крымэнерго». Если её затопит, мы останемся без света», — цитирует её ТАСС.

По её словам, больницы и другие социальные объекты города не подтоплены, организованы мобильные бригады для ликвидации последствий подтопления.

Согласно данным Крымского гидрометцентра, за ночь в Ялте и на горе Ай-Петри выпала месячная норма осадков.

«С полуночи до 06:00 выпало в Ялте 42 мм, это месячная норма осадков, Никитский сад — 39 мм, Севастополь — 28 мм, Ай-Петри — 84 мм, Ангарский перевал — 28 мм, Херсонес — 80 мм», — сообщает ТАСС.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, причиной сильных ливней в Крыму стала циклоническая циркуляция на Черноморском побережье. При этом он отметил, что вероятность ливневых осадков «будет потихонечку спадать».

«В ближайшие дни для Черноморского побережья Кавказа можно ожидать улучшения погоды, то есть прекращения осадков и роста температуры до привычных для южан +25...+30 °С», — заявил собеседник RT.