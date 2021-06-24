В Нижнем Новгороде состоялось открытие фестиваля «Золотая маска»

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Фестиваль «Золотая маска» в Нижнем Новгороде открылся 23 июня спектаклем театра «Мастерская Петра Фоменко» «Сон в летнюю ночь» в постановке Ивана Поповски.
В Нижнем Новгороде состоялось открытие фестиваля «Золотая маска»
  • © Театр «Мастерская Петра Фоменко»

Как сообщает сайт pravda-nn.ru, спектакль прошёл на сцене Нижегородского театра юного зрителя.

Постановка получила премию «Золотая маска» в 2016 году как «Лучший спектакль в драме, большая форма» и номинировалась на премию как «Лучшая работа режиссёра» и «Лучшая женская роль».

«Сон в летнюю ночь» — это наша театральная попытка порадоваться и поделиться этой радостью со зрителями. Мы мучительно пытались понять, что же именно происходит в этой пьесе Шекспира, но в итоге так до конца и не поняли сами. Это просто безумие любви! Все герои пьесы сошли с ума от любви. И это самое прекрасное, что можно представить, — сыграть жаркую любовь в такой жаркий день», — пошутил режиссёр Иван Поповски.

Ранее народный артист РСФСР Всеволод Шиловский в беседе с ФАН рассказал о своём театре-студии.

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