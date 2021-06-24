В Минприроды исключили повторение произошедших в 2010 году торфяных пожаров

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Принятые российскими властями профилактические меры позволяют не допустить повторения в стране торфяных пожаров, аналогичных произошедшим в 2010 году. Об этом сообщили в Минприроды России.
В Минприроды исключили повторение произошедших в 2010 году торфяных пожаров
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«Своевременное принятие профилактических мер позволяет обеспечивать эффективный уровень охраны лесов и не допустить фактов возгораний и пожаров, аналогичных произошедшим в 2010 году», — приводит ТАСС сообщение.

В министерстве отметили, что после торфяных пожаров 2010 года был принят ряд мер для исключения повторения подобных ситуаций, среди которых обводнение торфяников и разработка четырёхуровневой системы мониторинга лесных пожаров.

В 2010 году из-за аномальной жары и отсутствия осадков в ряде регионов России произошли торфяные пожары. В частности, в Москве и области возгорание торфяников сопровождалось запахом гари и сильным задымлением.

Ранее сообщалось, что в Москве побит абсолютный температурный рекорд июня, температура воздуха днём 23 июня достигла +34,8 °С.

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