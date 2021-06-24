Жара в Москве спадёт 27 июня
«Если до субботы температура ещё очень высокая, сумасшедшая температура, то в воскресенье будет небольшое понижение — будет 29-34 градуса, а в понедельник — 26-31 градус тепла», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, 27 июня возможен небольшой дождь.
Он отметил, что к концу текущей недели «пустынный зной» сменится просто жаркой погодой.
Ранее стало известно, что в Москве побит абсолютный температурный рекорд для июня, температура воздуха днём 23 июня прогрелась до +34,8 °С.