Поддержку Фонда кино получат пять кинотеатров из Подмосковья

Поддержку Фонда кино получат пять кинотеатров из Московской области.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Заявки принимали в марте — апреле. Средства выделяют, чтобы создать условия для показа национальных фильмов в населённых пунктах, где проживают до 500 тыс. человек.

Отбор от Подмосковья прошли сельский ДК «Юность» в деревне Березняки, досуговый центр «Звёздный» в Богородском, КДЦ «Октябрь» в Голицыне, два кинозала в центре «Костино» в Королёве, Красковский культурный центр в Малаховке.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории ЯНАО снимут фильм «Тундра блюз».