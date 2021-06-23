Поддержку Фонда кино получат пять кинотеатров из Подмосковья

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Поддержку Фонда кино получат пять кинотеатров из Московской области.
Поддержку Фонда кино получат пять кинотеатров из Подмосковья
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Заявки принимали в марте — апреле. Средства выделяют, чтобы создать условия для показа национальных фильмов в населённых пунктах, где проживают до 500 тыс. человек.

Отбор от Подмосковья прошли сельский ДК «Юность» в деревне Березняки, досуговый центр «Звёздный» в Богородском, КДЦ «Октябрь» в Голицыне, два кинозала в центре «Костино» в Королёве, Красковский культурный центр в Малаховке.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории ЯНАО снимут фильм «Тундра блюз».

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