Выставка культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» откроется 3 июля

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Первая выставка культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» начнёт работу 3 июля. В Екатеринбург уже привезли около 80 работ из собрания Эрмитажа.
Выставка культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» откроется 3 июля
  • ©пресс-служба екатеринбургского музея изобразительных искусств

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

На экспозиции «От романтизма к импрессионизму» можно будет увидеть работы Винсента Ван Гога, Клода Моне, Камиля Писсарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Поля Гогена, Поля Сезанна, Огюста Родена и других.

Выставка будет открыта до 31 октября 2021 года.

В то же время, как стало известно, в доме-музее художника Сергея Герасимова в Московской области заработала экспозиция Татьяны Беляевой «У окна как у холста», передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Можайского городского округа.

Беляева — советская и российская художница. Её пейзажи посвящены регионам России, а также Прибалтике.

Как отмечается, экспозиция доступна зрителям до 11 июля.

Ранее сообщалось, что в Москве подвели итоги Дней исторического и культурного наследия.

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