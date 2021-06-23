Выставка культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» откроется 3 июля

Первая выставка культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» начнёт работу 3 июля. В Екатеринбург уже привезли около 80 работ из собрания Эрмитажа.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

На экспозиции «От романтизма к импрессионизму» можно будет увидеть работы Винсента Ван Гога, Клода Моне, Камиля Писсарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Поля Гогена, Поля Сезанна, Огюста Родена и других.

Выставка будет открыта до 31 октября 2021 года.

В то же время, как стало известно, в доме-музее художника Сергея Герасимова в Московской области заработала экспозиция Татьяны Беляевой «У окна как у холста», передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Можайского городского округа.

Беляева — советская и российская художница. Её пейзажи посвящены регионам России, а также Прибалтике.

Как отмечается, экспозиция доступна зрителям до 11 июля.

Ранее сообщалось, что в Москве подвели итоги Дней исторического и культурного наследия.