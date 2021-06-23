Выставка культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» откроется 3 июля
- ©пресс-служба екатеринбургского музея изобразительных искусств
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
На экспозиции «От романтизма к импрессионизму» можно будет увидеть работы Винсента Ван Гога, Клода Моне, Камиля Писсарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Поля Гогена, Поля Сезанна, Огюста Родена и других.
Выставка будет открыта до 31 октября 2021 года.
В то же время, как стало известно, в доме-музее художника Сергея Герасимова в Московской области заработала экспозиция Татьяны Беляевой «У окна как у холста», передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Можайского городского округа.
Беляева — советская и российская художница. Её пейзажи посвящены регионам России, а также Прибалтике.
Как отмечается, экспозиция доступна зрителям до 11 июля.
Ранее сообщалось, что в Москве подвели итоги Дней исторического и культурного наследия.