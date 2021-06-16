В Москве подвели итоги Дней исторического и культурного наследия

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В Москве подвели итоги акции «Дни исторического и культурного наследия», которая состоялась с 18 апреля по 31 мая.
В Москве подвели итоги Дней исторического и культурного наследия
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«С прошлого года мы стали активно вводить онлайн-формат, благодаря которому горожане могут прогуляться по различным памятникам архитектуры, не выходя из дома. В этом году дистанционные мероприятия также решено было оставить в программе Дней исторического и культурного наследия», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, наиболее масштабными оказались онлайн-марафон, состоявшийся 18 апреля в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, и краеведческий диктант «Московский код». Их участниками стали более 130 тыс. человек.

В формате традиционных экскурсий можно было посетить 108 объектов культурного наследия, закрытых в обычные дни. Гостей сопровождали гиды и архитекторы-реставраторы.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что музей «Херсонес Таврический» изменил график работы с 10 июня.

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