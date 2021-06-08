Музей «Херсонес Таврический» изменит график работы с 10 июня

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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» изменит график работы.
Музей «Херсонес Таврический» изменит график работы с 10 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«С 10 июня 2021 года его территория будет открыта ежедневно с 09:00 до 21:00. При этом обращаем ваше внимание, что допуск гостей в музей-заповедник прекращается в 20:00», — заявили в администрации учреждения.

Время работы экспозиций не меняется — они будут доступны до 19:00.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Гатчинский дворец в Ленинградской области с 1 июня перешёл на летний график работы.

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