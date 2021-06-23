В России за сутки потушили 68 лесных пожаров

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В России лесопожарные службы за сутки потушили 68 природных пожаров на площади 506 га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.

«За прошедшие сутки, 22 июня, в России ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 506 га», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к полуночи 23 июня на территории России действовали 124 лесных пожара на площади 69 078 га.

Максимальная площадь пожаров зафиксирована в республике Саха, где действовали 52 пожара на площади 35 016 га.

Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко отметила позитивную динамику в борьбе с лесными пожарами в России.

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