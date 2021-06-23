В России за сутки потушили 68 лесных пожаров
«За прошедшие сутки, 22 июня, в России ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 506 га», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что к полуночи 23 июня на территории России действовали 124 лесных пожара на площади 69 078 га.
Максимальная площадь пожаров зафиксирована в республике Саха, где действовали 52 пожара на площади 35 016 га.
Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко отметила позитивную динамику в борьбе с лесными пожарами в России.