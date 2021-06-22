В Роспотребнадзоре напомнили об опасности клещей

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Главный научный сотрудник лаборатории природных очаговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов напомнил об опасности клещей.
В Роспотребнадзоре напомнили об опасности клещей
  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

В беседе с изданием «Правда.Ру» он отметил, что в клеще могут жить разные вирусы и бактерии.

«Для него они не вредны — как те бактерии, что живут у нас в желудке, помогая переваривать пищу. Но, попадая в человека, они могут вызывать заболевания разной степени тяжести. Наиболее неприятное — это клещевой вирусный энцефалит», — пояснил эксперт.

По его словам, в случае укуса лучше обратиться к профессионалам в травмпункте.

«Если до него часа два — идите туда. Если вы в лесу, идти часов пять — снимайте сами», — добавил Платонов.

Ранее врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин в беседе с газетой «Известия» дал рекомендации по защите от укусов клещей.

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