«Одноклассники» выпустили видеоролик и открыли памятную акцию ко Дню памяти и скорби 22 июня

Социальная сеть «Одноклассники» выпустила видеоролик «Помня прошлое, мы создаём будущее» и открыла памятную акцию ко Дню памяти и скорби 22 июня.

Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что пользователи смогут увидеть видеоролик о связи поколений, а также поделиться в своей ленте эмоциями, переполняющими их в этот день.

Кроме этого, в День памяти и скорби в «Одноклассниках» загорится свеча памяти в верхнем меню у логотипа соцсети.

Ранее сообщалось, что аудитория «Моментов» в «Одноклассниках» на День Победы составила рекордные 11,5 млн человек.