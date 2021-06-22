«Одноклассники» выпустили видеоролик и открыли памятную акцию ко Дню памяти и скорби 22 июня

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Социальная сеть «Одноклассники» выпустила видеоролик «Помня прошлое, мы создаём будущее» и открыла памятную акцию ко Дню памяти и скорби 22 июня.
«Одноклассники» выпустили видеоролик и открыли памятную акцию ко Дню памяти и скорби 22 июня
  • © Одноклассники

Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что пользователи смогут увидеть видеоролик о связи поколений, а также поделиться в своей ленте эмоциями, переполняющими их в этот день.

Кроме этого, в День памяти и скорби в «Одноклассниках» загорится свеча памяти в верхнем меню у логотипа соцсети.

Ранее сообщалось, что аудитория «Моментов» в «Одноклассниках» на День Победы составила рекордные 11,5 млн человек.

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