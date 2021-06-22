В Ялтинском заповеднике закрыли экотропы для восстановления от стихии
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ФГБУ «Заповедный Крым».
Приостановлен доступ к Боткинской, Штангеевской, Таракташской и Кореизской тропам, а также к маршруту «Уч-Кош» и велосипедному маршруту «Ягодка».
«Их открытие планируется после полной ликвидации последствий паводка. Размытые тропы, каменные и земляные обвалы, непрекращающиеся потоки воды. Кроме того, ущерб нанесён и дорогам лесопожарного назначения, расчистку которых по понятным причинам необходимо провести в первую очередь», — пояснили в учреждении.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что город возвращается к нормальной жизни.