В Ялтинском заповеднике закрыли экотропы для восстановления от стихии

В Ялтинском горно-лесном заповеднике временно закрыли шесть маршрутов для восстановления после сильных ливней и подтоплений.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ФГБУ «Заповедный Крым».

Приостановлен доступ к Боткинской, Штангеевской, Таракташской и Кореизской тропам, а также к маршруту «Уч-Кош» и велосипедному маршруту «Ягодка».

«Их открытие планируется после полной ликвидации последствий паводка. Размытые тропы, каменные и земляные обвалы, непрекращающиеся потоки воды. Кроме того, ущерб нанесён и дорогам лесопожарного назначения, расчистку которых по понятным причинам необходимо провести в первую очередь», — пояснили в учреждении.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что город возвращается к нормальной жизни.