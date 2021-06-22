В Сочинском заповеднике расцвело доледниковое растение
- © пресс-служба Сочинского национального парка
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу заповедника.
В Сочинском нацпарке на территории «Роза Хутор» есть всего два места, где растёт около 200 разновозрастных растений этого вида.
Ареал растения также охватывает Карачаево-Черкесию, Адыгею и Краснодарский край в России и сопредельные районы Абхазии.
Педеротелла понтийская включена в Красную книгу Краснодарского края. Как узкий эндемик она является национальным достоянием России и Республики Абхазия.
Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», почти 280 га лесов высадят в Крыму в 2021 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».