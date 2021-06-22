В Сочинском заповеднике расцвело доледниковое растение

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В субальпийском поясе Сочинского национального парка расцвела педеротелла понтийская — исчезающее доледниковое растение. Как отмечается, этот вид находится под угрозой исчезновения.
В Сочинском заповеднике расцвело доледниковое растение
  • © пресс-служба Сочинского национального парка

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу заповедника.

В Сочинском нацпарке на территории «Роза Хутор» есть всего два места, где растёт около 200 разновозрастных растений этого вида.

Ареал растения также охватывает Карачаево-Черкесию, Адыгею и Краснодарский край в России и сопредельные районы Абхазии.

Педеротелла понтийская включена в Красную книгу Краснодарского края. Как узкий эндемик она является национальным достоянием России и Республики Абхазия.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», почти 280 га лесов высадят в Крыму в 2021 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».

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