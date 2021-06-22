В Росгидромете рассказали о плавном понижении температуры в Москве

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о плавном понижении температуры в Москве.

Цыганков отметил, что сейчас в Москве и в Центральном федеральном округе высокое давление и солнечные дни.

«Тёплая погода продержится до понедельника, 28 июня. Но самый тёплый день мы ожидаем в четверг. То есть сегодня — +33...+35 °С, завтра — +34...+36 °С, в четверг — +35...+37 °С. В пятницу кратковременный дождь, +31...+36 °С, в субботу — +29...+34 °С. Дальше плавное понижение. В воскресенье — +28...+33 °С и небольшой дождик. В понедельник — +26...+31 °С и тоже небольшой дождь», — заявил синоптик.

Он добавил, что, несмотря на понижение показателей, температурный фон в целом остаётся выше нормы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве ближе к выходным из-за жары образуется «атмосферный монстр», который может принести в столицу ливни, грозу, град, шквалистый ветер.