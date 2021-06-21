Синоптик предупредил о приближении «атмосферного монстра» к Москве

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве ближе к выходным из-за жары образуется «атмосферный монстр», который может принести в столицу ливни, грозу, град, шквалистый ветер.
Синоптик предупредил о приближении «атмосферного монстра» к Москве
  • © РИА Новости / Максим Блинов

По словам Тишковца, из-за сильнейшего перегрева поверхности атмосферы в течение недели к выходным в Москве может сформироваться разновидность грозовых облаков, которые спровоцируют ряд стихийных явлений.

«От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит — это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», — приводит РИА Новости его слова.

Тишковец отметил, что более точный прогноз можно будет дать ближе к событию.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий труда при жаркой погоде и рекомендовал сократить рабочий день при высоких показателях температуры.

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