Синоптик предупредил о приближении «атмосферного монстра» к Москве
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По словам Тишковца, из-за сильнейшего перегрева поверхности атмосферы в течение недели к выходным в Москве может сформироваться разновидность грозовых облаков, которые спровоцируют ряд стихийных явлений.
«От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит — это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», — приводит РИА Новости его слова.
Тишковец отметил, что более точный прогноз можно будет дать ближе к событию.
Ранее Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий труда при жаркой погоде и рекомендовал сократить рабочий день при высоких показателях температуры.