Синоптик предупредил о приближении «атмосферного монстра» к Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве ближе к выходным из-за жары образуется «атмосферный монстр», который может принести в столицу ливни, грозу, град, шквалистый ветер.

По словам Тишковца, из-за сильнейшего перегрева поверхности атмосферы в течение недели к выходным в Москве может сформироваться разновидность грозовых облаков, которые спровоцируют ряд стихийных явлений.

«От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит — это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», — приводит РИА Новости его слова.

Тишковец отметил, что более точный прогноз можно будет дать ближе к событию.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий труда при жаркой погоде и рекомендовал сократить рабочий день при высоких показателях температуры.