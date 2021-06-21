Синоптики предупредили о жаре в Пермском крае

Синоптики предупредили о жаркой погоде в Пермском крае.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Gismeteo.

«22 июня — небольшой дождь, +29 °С. 23 июня — переменная облачность, +23 °С. 24 июня — дождь, гроза, +26 °С. 25 июня — небольшой дождь, гроза, +28 °С», — заявили синоптики.

Как ожидается, с 26 июня в Перми будет до +30 °С.

Также стало известно, что в Удмуртии прогнозируется жара до +33 °С, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

В ночное время будет +14...+19 °С, днём +27...+33 °С. Местами возможны грозы с порывистым ветром.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать в связи с наступлением жаркой погоды, чтобы не навредить своему здоровью.