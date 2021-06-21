МЧС предупредило об аномальной жаре в Кировской области

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Главное управление МЧС России объявило метеопредупреждение по Кировской области в связи с аномально жаркой погодой.
МЧС предупредило об аномальной жаре в Кировской области
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43.

Жара ожидается в период с 21 по 25 июня.

Среднесуточная температура будет на семь и более градусов выше климатической нормы.

По данным сайта Gismeteo.ru, в Кирове 21 июня максимальная температура воздуха достигнет +31 °С, 22 июня — +32 °С, 23 июня — +33 °С.

К пятнице, 25 июня, столбики термометров могут подняться до отметки +34 °С при ясной и солнечной погоде.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, по прогнозам синоптиков, аномальная жара установится в Челябинской области к 25 июня.

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