МЧС предупредило об аномальной жаре в Кировской области
- Reuters
Об этом сообщает progorod43.
Жара ожидается в период с 21 по 25 июня.
Среднесуточная температура будет на семь и более градусов выше климатической нормы.
По данным сайта Gismeteo.ru, в Кирове 21 июня максимальная температура воздуха достигнет +31 °С, 22 июня — +32 °С, 23 июня — +33 °С.
К пятнице, 25 июня, столбики термометров могут подняться до отметки +34 °С при ясной и солнечной погоде.
Как ранее сообщало агентство URA.RU, по прогнозам синоптиков, аномальная жара установится в Челябинской области к 25 июня.