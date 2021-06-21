В Петербурге установлен температурный рекорд для 21 июня

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе установлен абсолютный температурный рекорд для 21 июня.

«Уже перекрыли максимум температуры для сегодняшнего дня. Температура сейчас — +30,7 °С. Максимум — +30,4 °С — был в 2006 году. Сколько сегодня будет экстремум, пока непонятно», — приводит ТАСС его слова.

Колесов отметил, что это третий рекорд подряд.

Ранее сообщалось, что руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о том, какие погодные рекорды ожидаются в ближайшее время на территории России.