В Петербурге установлен температурный рекорд для 21 июня

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе установлен абсолютный температурный рекорд для 21 июня.
В Петербурге установлен температурный рекорд для 21 июня
  • РИА Новости

«Уже перекрыли максимум температуры для сегодняшнего дня. Температура сейчас — +30,7 °С. Максимум — +30,4 °С — был в 2006 году. Сколько сегодня будет экстремум, пока непонятно», — приводит ТАСС его слова.

Колесов отметил, что это третий рекорд подряд.

Ранее сообщалось, что руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о том, какие погодные рекорды ожидаются в ближайшее время на территории России.

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