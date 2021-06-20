Синоптик предупредил о предстоящих температурных рекордах в России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о том, какие погодные рекорды ожидаются в ближайшее время на территории России.

Как подчеркнул синоптик, «волны тепла продлятся на европейской территории страны ещё довольно долго».

«У нас уже зафиксировано два рекорда максимальной температуры в Санкт-Петербурге в выходные. Сегодня, завтра, послезавтра и ещё, наверное, пару дней рекорды температуры будут в средней полосе России от Великого Новгорода до Нижнего Новгорода. Орёл, Курск — температура +35...+37 °С. В столице — до +35 °С. То есть это целая череда абсолютно жарких дней, которых не было в истории метеорологических наблюдений. Я хочу сказать, что за ближайшие два-три дня, может быть четыре, на востоке территории будет установлено больше 100 рекордов максимальной температуры. Это имеются в виду температуры не только по отдельному пункту, это по всей территории: от Вологды на севере до Орла, Курска на юге — вот в этой зоне очень большое количество станций зафиксирует новые рекорды», — заявил Шувалов.

По его словам, первые признаки ослабления жары появятся послезавтра.

«В Калининградской области температура понизится с +32 °С до уже приемлемых +25 °С. В среду и четверг уже грозы на фоне достаточно высокой температуры ожидаются в Санкт-Петербурге. Только к выходным дням можно ожидать подход этой зоны с кратковременными дождями... Во всяком случае мы избавимся от этой 35-градусной жары — это на выходные в столице», — отметил эксперт.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал гражданам, в том числе тем, кто вакцинируется против коронавируса, избегать перегрева в жаркую погоду.