В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях в ряде регионов России

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, в какие российские регионы придёт похолодание, а в какие — необычное тепло.
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях в ряде регионов России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Произойдёт понижение температуры на Волге, на Урале, а затем и на юге Западной Сибири», — цитирует ТАСС заявление Вильфанда.

Он отметил, что, начиная с 19 июня, температура будет ниже нормы на 4-6 градусов в Свердловской, Челябинской, Омской областях. Позднее, 20 июня, в Омской и Новосибирской областях температура также опустится ниже нормы.

По его словам, период необычно холодной погоды в этих регионах продлится до 22 июня включительно. Температура ночью в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Томске будет опускаться до +7...+10 °С, а днём подниматься лишь до +16...+18 °С.

Вильфанд рассказал, что Красноярский край и Якутию в аналогичный период ожидает очень тёплая погода с отклонениями от нормы на 8-12 градусов.

«Очень жаркая погода ... на востоке Красноярского края и в Якутии», — заявил он.

Согласно прогнозам, в Якутске температура будет +25...+27 °С, а вот в более северо-восточных регионах она может достигнуть +30 °С, что на 8-12 градусов выше нормы.

Ранее синоптики рассказали об аномальной жаре в Москве на выходных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить