Синоптик прокомментировал ситуацию с погодой в Крыму

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Полина Полетаева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, как будет развиваться ситуация с погодой в Крыму.
Синоптик прокомментировал ситуацию с погодой в Крыму
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«На самом деле осадки идут не только в Крыму. Вчера в Краснодаре выпало 37 мм, а в Сочи всего лишь 4 мм осадков, хотя, казалось бы, рукой подать. То есть этот высотный циклон закручивает в себе большие облачные массивы, которые простираются до очень значительных высот. В дальнейшем, как показывает прогноз, этот циклон начнёт понемногу дрейфовать на запад. Поэтому уже завтра можно ожидать если не полного прекращения, то небольшую передышку от дождей. Дожди будут идти в отдельных районах и не такой интенсивности, как были», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что сильные дожди, связанные с облачным кластером, дальше двинутся на запад, в сторону Украины, Румынии и Болгарии.

Ранее власти Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за ливней на востоке полуострова, о чём сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

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