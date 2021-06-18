Синоптик прокомментировал ситуацию с погодой в Крыму

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, как будет развиваться ситуация с погодой в Крыму.

«На самом деле осадки идут не только в Крыму. Вчера в Краснодаре выпало 37 мм, а в Сочи всего лишь 4 мм осадков, хотя, казалось бы, рукой подать. То есть этот высотный циклон закручивает в себе большие облачные массивы, которые простираются до очень значительных высот. В дальнейшем, как показывает прогноз, этот циклон начнёт понемногу дрейфовать на запад. Поэтому уже завтра можно ожидать если не полного прекращения, то небольшую передышку от дождей. Дожди будут идти в отдельных районах и не такой интенсивности, как были», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что сильные дожди, связанные с облачным кластером, дальше двинутся на запад, в сторону Украины, Румынии и Болгарии.

Ранее власти Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за ливней на востоке полуострова, о чём сообщил глава региона Сергей Аксёнов.