В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

Синоптики сообщают о «жёлтом» уровне погодной опасности в российской столице из-за жары в период с 19 по 21 июня.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра в соответствии с данными прогностической карты.

«Жёлтый» — погода потенциально опасна... В начале следующей недели жара ещё немного усилится. Ожидается, что дневные показания термометров в Москве 19—22 июня будут близки к абсолютным максимумам», — говорится в публикации.

Согласно прогнозу, максимальная дневная температура воздуха в Москве в этот период достигнет +30...+33 °С.

Завлабораторией Гидрометцентра страны Людмила Паршина ранее отмечала, что погода в России в июле будет либо в пределах климатической нормы, либо теплее обычного.