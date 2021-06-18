В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
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Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра в соответствии с данными прогностической карты.
«Жёлтый» — погода потенциально опасна... В начале следующей недели жара ещё немного усилится. Ожидается, что дневные показания термометров в Москве 19—22 июня будут близки к абсолютным максимумам», — говорится в публикации.
Согласно прогнозу, максимальная дневная температура воздуха в Москве в этот период достигнет +30...+33 °С.
Завлабораторией Гидрометцентра страны Людмила Паршина ранее отмечала, что погода в России в июле будет либо в пределах климатической нормы, либо теплее обычного.