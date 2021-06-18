В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле

Погода в июле на территории России будет либо в пределах климатической нормы, либо теплее обычного, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра страны Людмила Паршина.

Так, на европейской территории России дневные температуры будут в пределах +20...+27 °С.

На юге ожидается жара +28...+33 °С, рассказала синоптик в беседе с «Российской газетой».

Не исключены также периоды похолодания — в Коми и Архангельской области.

Теплее нормы погода ожидается на Урале, в некоторых регионах Западной Сибири, в Иркутской области, Забайкалье, в Хабаровском крае, Приморье, Якутии, на Камчатке, в Магаданской области, на северо-востоке Чукотки.

Засушливым июль ожидается на севере Западной Сибири (ХМАО и ЯНАО), а также на севере Красноярского края.

В Москве температура по ночам будет держаться в диапазоне +11...+16 °С, днём — в пределах +22...+27 °С.

При похолоданиях ночные температуры могут понижаться до +7...+12 °С, дневные — до +19...+22 °С.

Осадки в столице ожидаются в пределах нормы.

Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко в беседе с URA.RU рассказала об ухудшении погоды в Свердловской области.