Синоптик предупредила о похолодании и дождях в Свердловской области

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Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко предупредила об ухудшении погоды в Свердловской области.
Синоптик предупредила о похолодании и дождях в Свердловской области
  • Pixabay

«Дожди пройдут в большинстве районов Урала. Температура воздуха понизится на 7—8 градусов», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, атмосферный фронт принесёт в четверг, 17 июня, необходимые осадки.

Со второй половины недели ночью температура воздуха опустится до +6...+11 °С, днём — до +16...+21 °С.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по глобальному потеплению в России.

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