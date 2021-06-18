Синоптики прогнозируют до +33 °С в Москве на следующей неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды ожидать на следующей неделе в столице.

По словам синоптика, температура воздуха в Москве поднимется на 5—6 °С выше климатической нормы.

«В выходные дни ожидается +30…+32 °С. Погода будет солнечной, без осадков. Для метеозависимых людей это, конечно, некомфортная погода, потому что температура воздуха, во-первых, будет на 5—6 °С выше климатической нормы, а во-вторых, для людей в городе температура выше +25 °С уже считается некомфортной», — отметила Позднякова.

По её словам, жара в городе продлится до середины следующей недели.

«Температура будет очень высокой и в начале следующей недели ожидается также +30…+33 °С. Небольшое понижение температуры и кратковременные дожди в Москве возможны только в середине недели, 23 июня», — заключила она.

Ранее Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре до +34 °С в Москве.