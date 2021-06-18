Синоптики прогнозируют до +33 °С в Москве на следующей неделе

Короткая ссылка
Полина Полетаева, Оксана Соломатина
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды ожидать на следующей неделе в столице.
Синоптики прогнозируют до +33 °С в Москве на следующей неделе
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

По словам синоптика, температура воздуха в Москве поднимется на 5—6 °С выше климатической нормы.

«В выходные дни ожидается +30…+32 °С. Погода будет солнечной, без осадков. Для метеозависимых людей это, конечно, некомфортная погода, потому что температура воздуха, во-первых, будет на 5—6 °С выше климатической нормы, а во-вторых, для людей в городе температура выше +25 °С уже считается некомфортной», — отметила Позднякова.

По её словам, жара в городе продлится до середины следующей недели.   

«Температура будет очень высокой и в начале следующей недели ожидается также +30…+33 °С. Небольшое понижение температуры и кратковременные дожди в Москве возможны только в середине недели, 23 июня», — заключила она.  

Ранее Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре до +34 °С в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить