Синоптики предупредили о жаре до +37 °С в Курганской области

Синоптики предупредили о жаркой погоде в Курганской области в четверг, 17 июня.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Максимальные температуры воздуха по области могут достичь +37 °С. В Кургане ожидается +34 °С.

Также возможен кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз относительно глобального потепления в России.