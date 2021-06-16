Синоптики предупредили о жаре до +37 °С в Курганской области

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Синоптики предупредили о жаркой погоде в Курганской области в четверг, 17 июня.
Синоптики предупредили о жаре до +37 °С в Курганской области
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Максимальные температуры воздуха по области могут достичь +37 °С. В Кургане ожидается +34 °С.

Также возможен кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз относительно глобального потепления в России.

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