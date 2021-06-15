На выходных в Центральной России ожидается аномальная жара

Жаркая погода с температурой, превышающей норму на 4°C установится в центре Европейской России в выходные, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Жара наступит, когда центр Европейской России окажется в центре барического образования (антициклона), давление будет повышаться», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, в субботу, 19 июня, будет 25-30°C, а в воскресенье, 20 июня будет 27-32°C.

Он отметил, что в течение недели жителей ЦФО ждёт понижение температуры.

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