Зюганов высказался о популярности Бузовой и Милохина

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о популярности телеведущей и певицы Ольги Бузовой и блогера Дани Милохина.
Зюганов высказался о популярности Бузовой и Милохина
  • РИА Новости

«Но понимаете, когда люди, которые воспитаны «Домом-2», когда Бузова начинает во МХАТе оперы петь, вы понимаете, что это полный бред и полное безобразие», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает Зюганов, человек формируется в труде и воспитании, на примере талантливых людей.

«Нам надо всё сделать для того, чтобы поправить. И это легко поправляется. Не надо тащить этих Даней на этот фестиваль, не надо делать ему мировую рекламу», — отметил политик.

Ранее народный артист России, актёр Театра им. Ленсовета Владимир Матвеев в беседе с телеканалом «360» оценил игру Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа им. Горького.

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