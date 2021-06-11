Актёр Матвеев оценил игру Бузовой на сцене МХАТа

Народный артист России, актёр театра им. Ленсовета Владимир Матвеев оценил игру Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа им. Горького.

Певица Ольга Бузова сорвалась на крик во время выступления на сцене МХАТа. Для профессионального артиста это можно считать провалом, заявил Матвеев в беседе с телеканалом «360».

«Этим сейчас пользуется молодёжь, потому что она не может (выдержать. — RT) сценический темперамент, подменяет истериками на сцене, криками. Потому что где взять силища-то душевные, поэтому подменяют это всё на психоз. Это наигрышем у нас считается», — объяснил он.

В целом, сообщалось, что игра Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» вызвала неоднозначные отзывы публики.

Ранее Эдуард Бояков, худрук МХАТ им. Горького, в беседе с kp.ru прокомментировал участие артистки в спектакле.