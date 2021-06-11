В Самарской области рассказали о фестивалях, которые пройдут в регионе в 2021 году

Короткая ссылка
Глава Департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов рассказал о фестивалях, которые пройдут в регионе в 2021 году.
В Самарской области рассказали о фестивалях, которые пройдут в регионе в 2021 году
  • © администрация Самары

Об этом сообщает sova.info.

В частности, в Самаре стартовал «ВолгаФест». Как отметил Абдрашитов, самые увлекательные программы состоятся в предстоящие праздничные дни, а также на следующих выходных. Фестиваль проходит с 7 по 20 июня.

Международный фестиваль Шостаковича состоится с 11 по 20 сентября.

Осенью и зимой пройдут и другие мероприятия, в том числе гастрономические фестивали, гонка на собачьих упряжках «Волга-квест».

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми открылся Дягилевский фестиваль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить