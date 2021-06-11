В Самарской области рассказали о фестивалях, которые пройдут в регионе в 2021 году

Глава Департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов рассказал о фестивалях, которые пройдут в регионе в 2021 году.

Об этом сообщает sova.info.

В частности, в Самаре стартовал «ВолгаФест». Как отметил Абдрашитов, самые увлекательные программы состоятся в предстоящие праздничные дни, а также на следующих выходных. Фестиваль проходит с 7 по 20 июня.

Международный фестиваль Шостаковича состоится с 11 по 20 сентября.

Осенью и зимой пройдут и другие мероприятия, в том числе гастрономические фестивали, гонка на собачьих упряжках «Волга-квест».

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми открылся Дягилевский фестиваль.