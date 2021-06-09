В Перми открылся Дягилевский фестиваль

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Дирижёр Теодор Курентзис открыл Дягилевский фестиваль в Перми.
В Перми открылся Дягилевский фестиваль
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU.

На пресс-конференции Курентзис заявил, что рад вернуться в город, который считает своим домом.

«Это большое счастье — вернуться в Пермь», — сказал дирижёр.

Со своей стороны, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в городе намерены создать фонд, посвящённый фестивалю. За счёт средств фонда, в частности, может быть финансировано обучение одарённых детей.

Фестиваль будет проходить с 10 по 20 июня.

Ранее НСН сообщала, что пианист Алексей Володин и Госкапелла под управлением Валерия Полянского выступят 25 июня в зале «Зарядье» в Москве.

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