Вильфанд рассказал о погоде в Москве в праздники

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в праздничные дни.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в праздники
  • РИА Новости

«Завтра, в праздничный день, в Москве, в сопредельных областях ещё будет облачно, осадки, даже условия для гроз, но интенсивность осадков существенно уменьшится, будет иногда выглядывать солнышко и существенно повысится температура», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ночью будет по-настоящему летняя температура, минимальные значения — +13...+15 °С, а днём ожидается до +21...+23 °С.

Как отметил Вильфанд, в воскресенье воздушные массы с юга принесут настоящее летнее тепло.

«В воскресенье будет +24 °С и переменная облачность, осадки кратковременные, но уже гораздо больше солнца. С понедельника температура достигнет отметки +25 °С и дальше уже в рабочие дни будет каждый день на один градус повышаться», — прогнозирует эксперт.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по глобальному потеплению в России.

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