Синоптики предупредили о жаре и грозах в ЯНАО

Короткая ссылка
Синоптики рассказали о погоде в Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о жаре и грозах в ЯНАО
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ожидаются небольшие или умеренные дожди, местами грозы. В некоторых районах температура днём составит до +32 °С.

«Ветер будет северный, северо-западный, с переходом на южный и юго-восточный, со скоростью 5—10 м/с, в отдельных районах порывы до 20 м/с», — заявили синоптики.

По прогнозу, почти на всей территории региона будет до +20...+25 °С.

Ночью ожидается до +10 °С, на севере и востоке до +5 °С.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить