Синоптики предупредили о жаре и грозах в ЯНАО

Синоптики рассказали о погоде в Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ожидаются небольшие или умеренные дожди, местами грозы. В некоторых районах температура днём составит до +32 °С.

«Ветер будет северный, северо-западный, с переходом на южный и юго-восточный, со скоростью 5—10 м/с, в отдельных районах порывы до 20 м/с», — заявили синоптики.

По прогнозу, почти на всей территории региона будет до +20...+25 °С.

Ночью ожидается до +10 °С, на севере и востоке до +5 °С.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.