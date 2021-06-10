Синоптики предупредили о жаркой погоде в Крыму в выходные

В Крымском гидрометцентре рассказали о погоде на полуострове в ближайшие выходные.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В предстоящие выходные дни, 12—13 июня, погода улучшится, осадки прекратятся. Днём воздух прогреется до +24...+29 ˚С, температура воздуха ночью +13...+18 ˚С», — заявили синоптики.

По прогнозу, в начале недели погода вновь испортится. Территорию Крыма пройдёт холодный атмосферный фронт, который вызовет дожди с грозами, кратковременное понижение температуры на 3—5 ˚С.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики рассказали о погоде в выходные в Челябинской области.