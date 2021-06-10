Синоптики предупредили о жаркой погоде в Крыму в выходные
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«В предстоящие выходные дни, 12—13 июня, погода улучшится, осадки прекратятся. Днём воздух прогреется до +24...+29 ˚С, температура воздуха ночью +13...+18 ˚С», — заявили синоптики.
По прогнозу, в начале недели погода вновь испортится. Территорию Крыма пройдёт холодный атмосферный фронт, который вызовет дожди с грозами, кратковременное понижение температуры на 3—5 ˚С.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики рассказали о погоде в выходные в Челябинской области.