Синоптики предупредили о жаркой погоде в Крыму в выходные

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В Крымском гидрометцентре рассказали о погоде на полуострове в ближайшие выходные.
Синоптики предупредили о жаркой погоде в Крыму в выходные
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В предстоящие выходные дни, 12—13 июня, погода улучшится, осадки прекратятся. Днём воздух прогреется до +24...+29 ˚С, температура воздуха ночью +13...+18 ˚С», — заявили синоптики.

По прогнозу, в начале недели погода вновь испортится. Территорию Крыма пройдёт холодный атмосферный фронт, который вызовет дожди с грозами, кратковременное понижение температуры на 3—5 ˚С.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики рассказали о погоде в выходные в Челябинской области.

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