Синоптики рассказали о погоде в выходные в Челябинской области

Синоптики Гидрометцентра сообщили, что дожди в Челябинской области, которые идут с начала недели, продолжатся и в выходные.

Об этом пишет информагентство URA.RU.

Кратковременные дожди и грозы продолжатся в ночь на пятницу, 11 июня.

Такая же погода, согласно прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сохранится днём. Осадки не прекратятся и в ночь на 12 июня.

Температура воздуха в пятницу и субботу составит +24...+27 °С.

При этом в Челябинске и его окрестностях осадки не прогнозируются. Столбик термометра днём 10, 11 и 12 июня будет показывать +20...+24 °С.

Однако в городе ожидается ветер с порывами до 9 м/с.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане ожидаются кратковременные дожди и грозы.